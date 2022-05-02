СМИ: Финляндия объявит о решении по членству в НАТО 12 мая
13:27, 2 Май, 2022
Финляндия примет решение по членству в НАТО в четверг 12 мая. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщает финская газета Iltalehti со ссылкой на источники.
По информации издания, президент страны Саули Ниинистё объявит, что поддерживает вступление страны в НАТО. После этого парламент сообщит, что страна должна подать заявку на членство в военный альянс. Премьер-министр Санна Марин также согласна с тем, что Финляндия должна вступить в НАТО.
Ранее сообщалось, что решение о вступлении будет принято 14 мая.
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