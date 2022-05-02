Министр юстиции Армении встретился с премьер-министром Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 2 мая принял министра юстиции Армении Карена Андреасяна, находящегося с официальным визитом в Тбилиси.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве юстиции Армении, премьер-министр Грузии передал теплые приветствия премьер-министру Армении Николу Пашиняну, подчеркнув значение крепких партнерских отношений с премьер-министром Пашиняном. Стороны коснулись Меморандума о сотрудничестве, подписанного в январе этого года министрами юстиции Армении и Грузии.

Министр Андреасян представил премьер-министру Грузии договоренность о сотрудничестве и обмене опытом между двумя странами в сферах службы принудительного исполнения наказания, Арбитражного центра, Домов юстиции и пробации, а также другие вопросы, касающиеся сферы юстиции. Была подчеркнута важность совместной работы по сохранению мира и стабильности в регионе и преодолению существующих вызовов.

Обсуждалась также инициатива «Мирного соседства на Южном Кавказе» премьер-министра Грузии. В этом контексте была подтверждена готовность грузинской стороны содействовать делу укрепления мира в регионе.