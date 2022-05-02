Саакашвили не смог явиться на судебный процесс в связи с ухудшением здоровья

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Михаил Саакашвили, находящийся с октября прошлого года в заключении, в понедельник не смог явиться на судебный процесс в связи с ухудшением здоровья, передает Арменпресс.

Адвокат Ника Гварамия заявил на процессе, что у Саакашвили проблемы с передвижением и у него нарушена артикуляция речи.

В связи с этим судья Нино Элиэшвили заявила на процессе, что направит письмо в Специальную пенитенциарную службу с поручением дать исчерпывающую информацию о состоянии здоровья Саакашвили и оказываемой ему медицинской помощи.

В свою очередь министр юстиции Грузии Рати Брегадзе в понедельник на брифинге заявил, что против возглавляемого им ведомства со стороны оппозиционных политиков в последние недели идет целенаправленная кампанию дискредитации, что якобы Саакашвили в тюрьме не оказывается необходимая медпомощь и его жизнь находится под угрозой.

"Пенитенциарная служба оказывала и оказывает Саакашвили необходимую медицинскую помощь, поэтому обвинения являются дезинформацией. Хочу отметить, что Саакашвили избирательно принимает назначенные врачами курсы лечения и отказывается от ряда назначенных процедур. В частности, он отказывается от ежедневных прогулок на территории тюрьмы на свежем воздухе", - сказал он.

Члены семьи Саакашвили требуют, чтобы его перевели в заграничную клинику для оказания квалифицированного лечения.

Мать Саакашвили Гиули Аласания заявила журналистам, что если это требование не будет выполнено властями, то уже с сегодняшнего дня по всей Грузии начнутся массовые выступления сторонников оппозиции.