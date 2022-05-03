Мы ценим усилия США по содействию нашим реформам: Арарат Мирзоян

С момента установления дипломатических отношений между Арменией и США двум странам удалось построить очень крепкие отношения, основанные на общих ценностях - демократии, правах человека и верховенстве закона. Как сообщает «Арменпресс», об этом на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. «После бархатной революции 2018 года в Армении мы совместными усилиями подняли наше сотрудничество до уровня стратегического диалога, и примечательно, что я нахожусь здесь в рамках заседания Стратегического диалога. В ходе этого заседания мы концентрируемся на наших демократических реформах, реформах в сфере юстиции, сотрудничестве в банковской сфере, ищем пути углубления сотрудничества в сфере обороны, а также борьбы с коррупцией. И мы ценим усилия США по содействию нашим реформам» - отметил Арарат Мирзоян.

Он добавил, что Армения ценит содействие США в развитии энергетической сферы Армении, придавая важность подписываемому Меморандуму о взаимопонимании в сфере гражданской ядерной энергетики. После выступлений глава МИД РА и госсекретарь США подписали Меморандум о взаимопонимании.