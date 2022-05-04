Россия впервые не вошла в тройку лидеров по турпотоку в Турцию

В первом квартале 2022 года Россия впервые не вошла в топ-3 стран-лидеров по турпотоку в Турцию, это связано с сокращением авиаперевозок из России за рубеж, следует из статистики турецкого Минтуризма.

По этим данным, в марте турпоток из России в Турцию составил 114,4 тысячи человек, это на 52% меньше, чем в марте 2021 года. По этому показателю Россия уступила Ирану (274,8 тысячи туристов), Германии (187,2 тысячи) и Болгарии (169,6 тысячи). Всего в марте Турцию посетили чуть больше 2 млн иностранцев, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Даже по итогам января-марта Россия не вошла в тройку лидеров по турпотоку. В первом квартале Турцию посетили 360,7 тысячи россиян, это на 9% меньше чем годом ранее. Первое место занял Иран (502,2 тысячи туристов), второе - Германия (418,4 тысячи), замыкает тройку Болгария (408,4 тысячи). Всего в январе-марте в Турции побывали 4,9 млн гостей.

Чаще всего иностранные туристы в январе-марте посещали Стамбул (2,9 млн, доля 59,2%), провинции Эдирне (606 тысяч, 12,3%), Анталья (450,4 тысячи, доля 9,2%), Артвин (163,5 тысячи, 3,3%) и Ширнак (119,3 тысячи, 2,4%).

В конце апреля в Российском союзе туриндустрии отмечали, что на фоне сложностей у российских авиакомпаний с зарубежными перелетами Росавиация не спешит разрешать турецким авиакомпаниям увеличить число рейсов в аэропорты России.