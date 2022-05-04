Подписана программа военного сотрудничества между министерствами обороны Армении и Грузии на 2022 год

Начался официальный визит министра обороны Армении Сурена Папикяна в Грузию. После официальной церемонии встречи Сурен Папикян встретился со своим грузинским коллегой Джуаншером Бурчуладзе.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в ходе встречи министры обороны Армении и Грузии затронули ряд вопросов, касающихся региональной безопасности.

Сурен Папикян и Джуаншер Бурчуладзе также обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в оборонной сфере - в сферах военного образования, обмена опытом, прав человека, социального обеспечения и др.

По итогам встречи между министерствами обороны Армении и Грузии была подписана программа военного сотрудничества на 2022 год.