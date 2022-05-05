Секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян коснулся заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева относительно того, что процесс уточнения границ с Арменией будет основан на всех картах периода с 1918 по 1991 год, до распада СССР, и что по некоторым картам Ереван и Сюник якобы принадлежали Азербайджану. Как передает «Арменпресс», после заседания правительства Армен Григорян отметил, что он не собирается говорить о картах и делать исторические экскурсы, есть карты, есть исторические факты, с которыми может ознакомиться любой человек и в Армении, и в Азербайджане, чтобы узнать, кому этот район принадлежал исторически.

Секретарь Совета безопасности отметил, что одним из вопросов возможного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном является признание территориальной целостности друг друга.

«Конечно, мы отмечаем, что еще в 1992 году Армения и Азербайджан взаимно признали суверенные территории и суверенитет в рамках СНГ, но вы знаете, что потом были и другие события, но Армения и Азербайджан продолжают признавать территориальную целостность друг друга и суверенитет. Естественно, такие заявления Алиева не способствуют формированию мирной повестки, работе в спокойной обстановке. Надеемся, что таких заявлений будет как можно меньше», - заключил Григорян.