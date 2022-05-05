Подписание мирного соглашения с Азербайджаном означает, что решение нагорно-карабахского конфликта найдено.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами после заседания правительства, заявил секретарь Совета безопасности Армен Григорян, касаясь вопроса статуса Арцаха.

На замечание журналистов, что, по мнению некоторых политологов, если Азербайджан подпишет мирное соглашение с Арменией, это означает, что российские миротворцы будут выведены из Арцаха, а оставшаяся часть Арцаха будет признана частью Азербайджана, Григорян ответил, что трудно сказать, что имеют в виду политологи, когда делают подобное утверждение.

«Мы видим решение проблемы в обеспечении безопасности наших соотечественников, проживающих в Нагорном Карабахе, а также в обеспечении их прав. Статус должен быть определен в соответствии с этим. Будут ли гарантии безопасности? Мы пока не знаем, какие будут гарантии с институциональной точки зрения. Мы обсудим их в ходе переговоров, если придем к какому-то решению, и увидим, что безопасность наших соотечественников однозначно будет обеспечена, мы дадим согласие на это», - сказал Григорян.