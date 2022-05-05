Турция не разрешила FLYONE ARMENIA осуществлять рейсы в европейские страны через ее воздушное пространство

Авиационные власти Турции не предоставили компании «FLYONE ARMENIA» возможность осуществления (overflight) рейсов в европейские страны через воздушное пространство Турции.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает компания «FLYONE ARMENIA», отмечая, что в результате сложившейся ситуации компания вынуждена до 10 июня 2022 года отменить рейсы Ереван-Лион-Ереван и Ереван-Париж-Ереван.

Отмечается, что рейсы Ереван-Стамбул-Ереван осуществляются согласно расписанию. Будет предоставлена соответствующая информация о возобновлении рейсов. Компания приносит извинения пассажирам в связи с причиненными неудобствами.

Авиакомпания предлагает пассажирам следующие альтернативы:

Изменение даты полета;

Возврат 110% от суммы Credit Shell на личный счет пассажира FLYONE: для билетов, приобретенных на сайте или в приложении;

Полный возврат билета отмененного рейса или его стоимости.

Если билет был куплен в туристическом агентстве, авиакомпания просит связаться с агентством, чтобы выбрать одну из представленных альтернатив.