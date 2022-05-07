Байден и Трюдо обсудили вопрос о предоставлении помощи Украине

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в ходе которого лидеры двух стран подтвердили свою приверженность "привлечению России к ответственности" за действия на Украине.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Белый дом.

Байден и Трюдо рассказали о своих последовательных усилиях по поддержке правительства Украины в вопросах безопасности, а также о предоставлении экономической и гуманитарной помощи пострадавшим от войны украинцам.

Байден высоко оценил "тесное сотрудничество с Канадой в кризисный период, а также ее лидерство в введении всеобъемлющих санкций и ограничений против России".