Макрон официально вступил в должность президента Франции
13:58, 7 Май, 2022
Переизбранный на пост президента Франции Эммануэль Макрон 7 мая официально вступил в должность главы государства – на пять лет.
Как передает Арменпресс, церемония инаугурации состоялась в Елисейском дворце.
Во время церемонии председатель Конституционного совета Лоран Фабиус озвучил официальные итоги президентских выборов и, обращаясь к Макрону, заявил: "Объявляю вас избранным Президентом Республики".
После этого Макрон был объявлен Великим магистром ордена Почетного легиона.
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