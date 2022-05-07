Макрон официально вступил в должность президента Франции

Переизбранный на пост президента Франции Эммануэль Макрон 7 мая официально вступил в должность главы государства – на пять лет.

Как передает Арменпресс, церемония инаугурации состоялась в Елисейском дворце.

Во время церемонии председатель Конституционного совета Лоран Фабиус озвучил официальные итоги президентских выборов и, обращаясь к Макрону, заявил: "Объявляю вас избранным Президентом Республики".

После этого Макрон был объявлен Великим магистром ордена Почетного легиона.