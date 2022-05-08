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Нора Арисян назначена послом Сирии в Армении

Нора Арисян назначена послом Сирии в Армении

Указом президента Сирии Нора Арисян назначена послом Сирии в Армении.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает армянский еженедельник "Гандзасар".

 


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