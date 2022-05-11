СМИ в Анкаре анонсировали встречу делегаций Турции, России, Украины и ООН

Гостелеканал Турции TRT Haber со ссылкой на дипломатические источники сообщил о возможности проведения в ближайшие дни встречи между Турцией, Россией, Украиной и ООН в рамках контактной группы по гуманитарным вопросам, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Дипломатические источники сообщили, что может состояться встреча между Турцией, Россией, Украиной и ООН в рамках контактной группы по гуманитарным вопросам. Отметив, что у ООН есть предложение о создании гуманитарной контактной группы, источники сообщили, что переговоры между Турцией, Россией, Украиной и ООН могут продолжиться в этом контексте в ближайшие дни. Между сторонами могут быть проведены технические встречи", - передал телеканал.

Дипломатические источники телеканала также обратили внимание на гарантии безопасности в рамках переговоров о прекращении огня.

"Было заявлено, что переговоры с "пятеркой" и рядом стран продолжаются. Утверждается, что эти страны еще не вносили предложения сторонам", - уточнил телеканал.