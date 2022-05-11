Министр окружающей среды Армении обсудил с министром энергетики Ирана перспективы расширения сотрудничества

Министр окружающей среды РА Акоп Симидян принял делегацию, возглавляемую министром энергетики Исламской Республики Иран Али Акбаром Меграбианом.

Как сообщает «Арменпресс», Акоп Симидян на своей странице в социальной сети Facebook написал о встрече, отметив, что Республика Армения и Исламская Республика Иран имеют высокий уровень сотрудничества во многих сферах, в частности, в сфере торгового оборота, энергетики, транспорта, дорожного строительства и сельского хозяйства.

«Я выразил удовлетворение, что в ходе визита делегации в Армению в Ереване будет созвано 17-е заседание Армяно-иранской межправительственной комиссии. Заседание, ежегодно проводимое в столицах обеих стран еще одно свидетельство дружественных отношений между нашими странами и готовности к совместной работе с самым широким пакетом сотрудничества. Рад, что в ходе заседания межправительственной комиссии будет подписан давно готовящийся и очень важный меморандум, мы также сможем установить и развивать новые направления сотрудничества и в сфере окружающей среды» - написал министр.

Выразив признательность за прием, министр энергетики Исламской Республики Иран Али Акбар Меграбиан также обратился к дружественным армяно-иранским отношениям, и заявил, что между Арменией и Исламской Республикой всегда были теплая дружба и мир.

В ходе встречи обсуждались вопросы водного хозяйства, особо охраняемых природных территорий, биоразнообразия, экотуризма. Была отмечена эффективная совместная работа на пограничной реке Аракс в последние месяцы. Обе стороны выразили готовность к продолжению сотрудничества по всем экологическим направлениям.

Достигнута договоренность активизировать текущую работу под руководством заместителя министра координации сферы Гаяне Габриелян во главе с соответствующим специалистом по управлению водными ресурсами с иранской стороны, чтобы через несколько месяцев зафиксировать более значительные результаты.

«Обратились и к строительству водохранилищ. От имени армянской стороны я вновь выразил решимость сотрудничать в проектировании водохранилищ и в других программах в области водных ресурсов. Правительства наших двух стран проявляют необходимую политическую волю и слаженность для развития наших межгосударственных отношений в различных сферах. Надеюсь, что этот визит станет стимулом для укрепления армяно-иранских отношений, расширения повестки двусторонних связей в области окружающей среды и реализации новых совместных программ», - отметил министр Симидян.

В завершение встречи министр Али Акбар Меграбиан пригласил армянскую сторону в Исламскую Республику Иран для ознакомления на месте со сферой охраны окружающей среды, особенно с иранским опытом в области управления водными ресурсами.