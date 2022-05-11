В Гааге началась встреча премьер-министров Армении и Нидерландов 

В Гааге, в резиденции Бинненхоф, началась встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и премьер-министра Королевства Нидерландов Марка Рютте. Как сообщает корр. Арменпресс, Никол Пашинян находится в Нидерландах с двухдневным (10-11 мая) официальным визитом. Это первый официальный визит главы Республики Армения в Королевство Нидерландов.

После встречи премьер-министры выступят с совместной пресс-конференцией.