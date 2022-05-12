Мы полны решимости открыть эру мирного развития для нашей страны и нашего региона: Никол Пашинян

В Гааге состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и премьер-министра Королевства Нидерландов Марка Рютте. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и по связям с общественностью Аппарата премьер-министра.

Г-н Рютте отметил значение официального визита премьер-министра Республики Армения в Нидерланды и развитие сотрудничества между двумя странами во всех сферах.

В ходе встречи собеседники подчеркнули и важность развития и расширения экономических отношений между двумя странами, осуществления соответствующих мероприятий по расширению деловых связей. Они выразили уверенность, что между Арменией и Нидерландами имеется большой потенциал экономического сотрудничества, реализация которого будет способствовать увеличению товарооборота.

Стороны коснулись отношений РА-ЕС, ситуации вокруг Нагорного Карабаха, процессов, происходящих на международной арене.

После главы правительств двух стран выступили с заявлениями.

Марк Рютте, в частности, отметил:

«Благодарю Вас. Мне очень приятно приветствовать и принимать здесь Никола Пашиняна и некоторых членов его правительства.

Нидерланды и Армения в географическом плане находятся в нескольких тысячах километров друг от друга, но в остальном пространство между нашими странами невелико. Мы ценители культурных ценностей. Вчера в музее Дрентса открылась выставка, и я надеюсь посетить ее в ближайшее время. Между нами также прекрасные дипломатические отношения, которые существуют уже 30 лет. В Ереване состоялось открытие посольства Нидерландов, что подтверждает наши прекрасные двусторонние отношения.

Визит премьер-министра Пашиняна происходит в нужный момент, так как правительство Армении после прошлогодних выборов имеет очень большие планы. У нас есть много тем для разговора, есть очень большие планы. Армения многое вложила, идет по пути демократии, хотя иногда бывают сложные ситуации и условия. После бархатной революции под руководством премьер-министра Пашиняна произошли большие изменения, борьба против коррупции и многие другие вопросы. Я глубоко убежден, что реформы будут эффективными, от этого выиграют все армяне. Я высоко ценю господина Пашиняна, высоко оцениваю деятельность его правительства, я обещал ему, что мы всячески будем содействовать ему.

Несмотря на многие положительные достижения, к сожалению, катастрофическая война в Украине всех нас огорчает. Конечно, мы говорили об этом сегодня. Наша позиция предельно ясна: эта ужасная война должна закончиться, все стороны должны сесть за стол и начать переговоры по ней. Только это может привести к прочному миру. К сожалению, в Армении хорошо понимают, что такое война, и поэтому очень важно, что Армения и Азербайджан начали переговоры для скорейшего достижения соглашения по Нагорному Карабаху. Мы подчеркиваем их важность и поддерживаем сопредседателей Минской группы. Это довольно трудный разговор после такого горя. Г-н Пашинян очень четко выразился об этом в Парламенте. Я выразил свое уважение к этому, к усилиям правительства Армении по этому вопросу, мы искренне приветствуем их, и будем приветствовать и впредь. Конечно, мы еще не завершили наши разговоры, скоро сядем за стол, но я хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить господина Пашиняна и министров за визит.

В ходе этого визита мы вновь подтвердили то, что объединяет наши народы. Это обещает очень хорошее, позитивное сотрудничество и в будущем. Я лично приветствую все это, благодарю еще раз, надеюсь, мы еще встретимся».

Никол Пашинян в своем выступлении, в частности, отметил:

«Уважаемый господин премьер-министр!

Прежде всего, хочу поблагодарить Вас за теплый прием и за приглашение совершить официальный визит. Должен отметить, что это первый официальный визит главы Армении в Королевство Нидерландов. И сегодня я несколько раз имел повод отметить, что тот факт, что этот официальный визит происходит сейчас, я ценю не только как выражение наших богатых исторических отношений, хорошо развитых торгово-экономических отношений, но и как содействие Нидерландов и Ваше личное, господин Премьер-министр, армянской демократии, программе демократических реформ, принятой нашим правительством. Я впервые в Нидерландах, я впечатлен Вашей замечательной страной. И, конечно же, это дополнительный импульс, побуждающий нас к дальнейшему развитию отношений во всех сферах, к дальнейшему продвижению развития человеческих, культурных, экономических связей между нашими странами.

Господин Премьер-министр, также должен выразить Вам, признательность за высказанные Вами позиции относительно урегулирования нагорно-карабахского конфликта, за Вашу четкую поддержку мирной повестки дня, принятой правительством Республики Армения. Должен сказать, что да, на досрочных парламентских выборах, прошедших в прошлом году, которые, я рад отметить, были безоговорочно оценены международным сообществом как свободные, соответствующие демократическим стандартам, мы получили от нашего народа мандат на принятие и реализацию мирной повестки дня. Повестка наших двусторонних отношений очень насыщенная, мы надеемся двигаться вперед по всем направлениям. Мы очень заинтересованы, и сегодня по нескольким поводам обсуждали, в частности, вопрос более широкомасштабного применения сельскохозяйственных технологий в Армении. Мы знаем, что Нидерланды являются самой развитой аграрно-технологической страной, и мы счастливы и благодарны, что и правительство и представители бизнеса, с которым мы сегодня встречались, также заинтересованы в дальнейшем развитии этих сфер. Роль Королевства Нидерландов и Вашего правительства очень велика в содействии демократическим реформам. Конечно, наш главный партнер в этом вопросе - Евросоюз, и конечно, важно содействие стран-членов ЕС. Должен констатировать, что в 2021 году вступило в силу Соглашение о всеобъемлющем расширенном партнерстве Армения-ЕС, которое, по сути, является совместной повесткой демократических реформ. И мы полны решимости полностью реализовать эту программу, мы полны решимости открыть эру мирного развития для нашей страны и нашего региона. Мы также обсудили процессы, происходящие в отношениях Армения-Турция, в отношениях Армения-Азербайджан. И я рад сказать, что, по сути, мы констатируем, что у нас есть общее понимание этих процессов, общее понимание того, что мирная повестка действительно должна быть реализована. Но мы все знаем, что это невозможно без поддержки международного сообщества, мы рады, что наши международные партнеры понимают нашу повестку. Позвольте еще раз поблагодарить Вас за теплый прием и выразить уверенность, что итоги визита придадут новый импульс дальнейшему развитию наших отношений.

Благодарю Вас!»

Никол Пашинян и Марк Рютте ответили на вопросы журналистов.

Визит премьер-министра Никола Пашиняна в Королевство Нидерландов завершился.