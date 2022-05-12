Начальник Миграционной службы Армении в Вене участвовал во встрече должностных лиц Пражского процесса

Начальник миграционной службы Армении Армен Казарян 12 мая в Вене принял участие во встрече должностных лиц Пражского процесса, организованной Международным центром развития миграционной политики.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила Миграционная служба Армении, отметив, что во встрече участвовали представители 26 стран регионов Европы и Евразии. Встреча была созвана для обсуждения Министерской декларации пражских процессов и плана действий на 2023-2027 годы.

В основе документов лежат шесть направлений:

Предотвращение и борьба с нерегулярной миграцией и эксплуатацией мигрантов;

Развитие возможностей акторов в сфере убежищ и международной обороны;

Поощрение реадмиссии, добровольному возвращению и устойчивой реинтеграции;

Ориентация на регулярную миграцию и мобильность с акцентом на рабочую миграцию;

Поощрение интеграции легально проживающих мигрантов в принимающих странах;

Превращение миграции и мобильности в положительный ресурс развития.

« Пункты, указанные в программе действий, в целом, совпадают с принципами и направлениями, касающимися миграции программы деятельности правительства Армении», - отметил начальник Миграционной службы Армен Казарян, представляя приоритеты деятельности службы и основные направления работы.

В этом контексте он отметил важность оцифровки процессов в сфере миграции, сотрудничества с армянским офисом Международного центра развития миграционной политики, также представил работы по разработке миграционной политики, реинтеграции и законной миграции.

Обсуждения продолжатся и 13 мая. Обсуждаемые документы будут представлены на встрече министров в Праге в октябре текущего года.