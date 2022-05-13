Премьер-министр Пашинян принял министра спорта РФ Олега Матыцина

Премьер-министр Никол Пашинян принял министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян отметил, что Армения и Россия являются стратегическими союзниками, и наша страна готова развивать и укреплять сотрудничество во всех сферах, в том числе и в области спорта. По словам главы правительства, РФ считается сверхдержавой и в области спорта, поэтому важны обмен опытом в этой сфере и сотрудничество в различных видах спорта. Премьер-министр Пашинян подчеркнул необходимость популяризации спорта, отметив, что с этой целью в нашей стране проводятся турниры по различным видам спорта под названием “Кубок премьер-министра Республики Армения”.

Олег Матыцин отметил, что были проведены эффективные переговоры с министерством образования, науки, культуры и спорта Армении, чтобы придать новый импульс дальнейшему сотрудничеству. В частности, был обсужден ряд вопросов, связанных с организацией совместных учебно-тренировочных сборов по различным видам спорта и развитием спортивной инфраструктуры.