Шольц назвал условие для отмены санкций в отношении РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что во время последнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным он не заметил у него стремления изменить позицию по Украине.

Как сообщает Арменпресс, Шольц сказал об этом в интервью порталу T-online.

Канцлер отметил, что Москва не достигла какой-либо цели, о которой она упоминала в начале военных действий на Украине.

Шольц заявил, что единственная возможность отмены санкций в отношении России - это подписание мирного соглашения между Москвой и Киевом. Он вновь призвал Россию вывести войска с территории Украины.

Канцлер Германии коснулся также вероятности присоединения Финляндии и Швеции к НАТО, заявляя, что таким образом Североатлантический альянс будет крепче, чем когда-либо.