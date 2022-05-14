Лукашенко примет участие в саммите ОДКБ в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко примет участие 16 мая в Москве во встрече лидеров стран ОДКБ

Как передает Арменпресс, об этом сообщил Telegram-канал пресс-службы президента Беларуси.

Лидеры ОДКБ на встрече 16 мая в Москве обсудят взаимодействие в рамках организации и меры по совершенствованию системы коллективной безопасности, сообщила ранее пресс-служба Кремля.

"Лукашенко летит в Москву. Шестнадцатого мая российская столица примет лидеров стран ОДКБ. Мероприятие посвящено 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию организации", - говорится в сообщении.

В рамках визита состоится также двусторонняя встреча Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным.