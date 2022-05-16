В Ираке из-за сильной песчаной бури закрылись три аэропорта

Сильная песчаная буря, накрывшая в понедельник многие регионы Ирака, привела к закрытию трех международных аэропортов страны, в том числе багдадского. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал Al Sumaria.

По его данным, помимо аэропорта в Багдаде, где видимость упала ниже 300 м при допустимых 800 м, также прекратили работу аэропорты Наджафа и Сулеймании. Прием и отправка рейсов полностью прекращены до дальнейшего уведомления.

Согласно последним данным ведомства, к настоящему моменту уже зафиксировано порядка 2 тыс. пострадавших от бури. Большинство обращается за помощью с затрудненным дыханием и признаками удушья. Летальных случаев пока не отмечено. В министерстве предупредили о значительном превышении концентрации частиц PM 2,5 (мелкодисперсная пыль частицами до 2,5 мкм), что несет непосредственную угрозу здоровью, призвав население покидать дома только в случае крайней необходимости, пользоваться масками и респираторами и иметь при себе необходимые лекарства и ингаляторы.

Ранее сообщалось, что из-за обильных потоков пыли, которые ветер несет из пустыни, в семи провинциях Ирака, включая столичный регион, в госучреждениях понедельник объявлен нерабочим днем. Отменены также запланированные экзамены в начальных и высших учебных заведениях. Работают только экстренные службы и департаменты Минздрава республики, которое в связи с непогодой уже перевело весь персонал в режим максимальной готовности.

С апреля Ирак несколько раз накрывали песчаные бури, которые уже приводили к временному закрытию аэропортов, доставляя немало проблем как простым жителям, так и профильным министерствам, и коммунальным службам.