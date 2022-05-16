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Европейский ЦБ может приступить к разработке цифрового евро в конце 2023 года

Европейский ЦБ может приступить к разработке цифрового евро в конце 2023 года

Европейский центральный банк (ЕЦБ) может начать разработку цифрового евро в конце следующего года. Как передает Арменпресс, об этом сообщил член исполнительного комитета регулятора Фабио Панетта.

"В конце 2023 года мы могли бы принять решение о начале фазы разработки и тестирования технических решений и деловых соглашений, необходимых для внедрения цифрового евро", - цитирует его в понедельник агентство Reuters. По словам Панетты, длительность данного этапа может составить до трех лет.

В марте 2021 года глава ЕЦБ Кристин Лагард в интервью телеканалу Bloomberg TV выразила мнение, что финрегулятор сможет ввести цифровой евро в оборот примерно в середине текущего десятилетия. Подобная инициатива, по ее словам, не приведет к слому существующей системы, а лишь улучшит ее. Пилотный проект по созданию цифровой версии валюты Евросоюза был одобрен в июле 2021 года.


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