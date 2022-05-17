Швеция подписала заявку на вступление в НАТО

Швеция подписала заявку на вступление в Североатлантический альянс, сообщается в твиттер представительства страны в организации.

"Сегодня утром глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку Швеции на вступление в НАТО", — говорится в публикации.

В конце прошлой недели правящая социал-демократическая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в альянсе, отметив, что в случае ее одобрения Стокгольм выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на территории страны. Финляндия также официально решила вступить в военный блок. Генсек НАТО Йенс Столтенбрг, в свою очередь, пообещал ускорить процесс принятия двух новых государств.

О возможности отказаться от многолетнего нейтралитета Хельсинки и Стокгольм заговорили после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости․

В России неоднократно заявляли, что НАТО нацелена на конфронтацию. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вступление Финляндии и Швеции в организацию "вряд ли каким-то образом укрепит и усовершенствует архитектуру безопасности на нашем континенте".