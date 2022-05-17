В Китае микроавтобус упал в реку

Микроавтобус в понедельник упал в реку в городе Шаогуань китайской южной провинции Гуандун, все находившиеся в нем 10 человек погибли, как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении правительства города.

"Микроавтобус 16 мая около 17.20 по местному времени (12.20 мск) упал в реку с плотины электростанции в районе Чжэньцзян, в тот же вечер автомобиль подняли из воды, все находившиеся в нем 10 человек погибли", - говорится в сообщении властей города в аккаунте в соцсети WeChat, опубликованном во вторник.

Предварительное расследование показало, что микроавтобус возвращался из городка Шилитин в уезд Жэньхуа, по пути водитель по пока неустановленной причине потерял управление, транспортное средство сначала врезалось в бетонный блок, после чего ударилось в ограждения и упало в водоем.

Расследование причин инцидента продолжается.