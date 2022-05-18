Азиатские индексы выросли - 18-05-22
ТОКИО, 18 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 18 мая на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.94% и составил 26911.20 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.96% и составил 1884.69 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.25% и составил 3085.98 пункта, а HANG SENG вырос на 0.20% и составил 20644.28 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 11:13 Politico: Байден не хочет поставлять РСЗО Киеву, опасаясь их применения по территории РФ
- 11:07 Генсек ООН не видит способов избежать продовольственного кризиса в мире без РФ и Украины
- 11:00 В Национальном собрании Армении началось внеочередное заседание: в повестке дня 5 вопросов
- 10:33 Никол Пашинян направил премьер-министру Франции поздравительное письмо
- 10:31 В Армении зарегистрировались 1 907 ИП-граждан РФ и 20 граждан Украины, зарегистрированы также и предприятия
- 10:24 ЕС подтвердил свою заинтересованность в укреплении сотрудничества с властями Армении в различных сферах
- 10:03 Более 200 граждан Украины запросили убежище в Армении
- 10:00 Япония предоставит Украине еще $300 млн финансовой помощи на гуманитарные нужды
- 09:58 Ожидаем содействия ЕС мирному процессу в соответствии с мандатом сопредседательства МГ ОБСЕ: министр ИД Армении
- 09:30 В КНДР за сутки выявили еще 262 тыс. человек с симптомами лихорадки
- 08:56 Европейские индексы - 18-05-22
- 08:55 Американские индексы снизились - 18-05-22
- 08:54 Цены на цветные металлы - 18-05-22
- 08:54 Цены на драгоценные металлы - 18-05-22
- 08:53 Цены на нефть снизились - 18-05-22
- 18.05-21:59 Франция рассчитывает сохранить каналы связи с Россией
- 18.05-21:51 Шольц примет участие в экономическом форуме в Давосе
- 18.05-21:41 Применившему насилие в отношении замкомандира в/ч лицу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде
- 18.05-21:36 Генеральный секретарь ООН обсудил с главой МИД Турции Украину, Сирию, Афганистан
- 18.05-21:32 США будут добиваться одобрения заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО: Байден
- 18.05-21:09 В Греции отменили обязательное ношение масок
- 18.05-20:53 Замглавы МИД Армении представил парламентской делегации Италии ситуацию в регионе
- 18.05-20:25 Всемирный банк выделит $30 млрд на укрепление продовольственной безопасности
- 18.05-19:49 В США намерены просить партнеров по G7 увеличить финансовую поддержку Украины
- 18.05-19:45 Путин наградил президента Туркмении орденом Дружбы
20:23, 13.05.2022
2812 просмотров Представители Армении и Эстонии на “Евровидения 2022” исполнили композицию “Ов сирун, сирун”
11:06, 13.05.2022
2775 просмотров В финале конкурса песни «Евровидение-2022» представительница Армении выступит под восьмым номером
21:28, 13.05.2022
2153 просмотров Freedom House обратилась к протестующим и полиции Армении
16:58, 13.05.2022
1359 просмотров Билеты на концерты 50 Cent, Заз и Led Zeppelin Symphonic уже в продаже и в Армении, и за рубежом
17:07, 14.05.2022
1334 просмотров Спасатели вытащили тело Ольги Санниковой из реки Каркар