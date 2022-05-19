На саммите ЕАЭС 27 мая рассмотрят изменения в схему расчетов в рамках союза

Лидерам государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на саммите 27 мая будет предложено обсудить изменения схемы расчетов в рамках союза. Как передает Арменпресс, об этом сообщил журналистам в четверг председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Будет интересный очень рассматриваться вопрос, который касается изменений в договор о Евразийском экономическом союзе по некой современной модели и схеме расчетов", - цитирует Мясниковича агентство БелТА.

Михаил Мясникович сообщил, что заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет по видео-конференц-связи (ВКС), на рассмотрение лидеров государств ЕАЭС будут вынесены 14 вопросов.

Ранее планировалась, что встреча лидеров стран ЕАЭС пройдет 27 мая в Бишкеке. Мясникович проинформировал также, что накануне в Бишкеке состоится первый Евразийский экономический форум, в котором также в режиме видеоконференции примут участие лидеры государств ЕАЭС.