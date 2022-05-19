Молдавия официально не уведомляла РФ о прекращении участия в мероприятиях по линии СНГ

Молдавия по официальным каналам не уведомляла Россию о прекращении участия в мероприятиях по линии Содружества Независимых Государств (СНГ). Как передает Арменпресс, об этом заявил в четверг ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Я видел эту информацию. По официальной линии ничего не было", - сказал он, комментируя публикацию в газете "Коммерсантъ".

Издание ранее сообщило, что Молдавия приостановила свое участие в мероприятиях по линии СНГ. В частности, как сообщили изданию собеседники в госструктурах Молдавии, страна не будет представлена на предстоящем 20 мая заседании Совета глав правительств организации, которое пройдет в формате видеоконференции.