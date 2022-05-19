Португалия поддержала присоединение Румынии к Шенгенской зоне

Португалия полностью поддерживает Румынию в процессе присоединения к Шенгенской зоне,. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил на брифинге в Бухаресте португальский премьер-министр Антониу Кошта.

"Мы являемся безоговорочными сторонниками присоединения Румынии к Шенгенской зоне и надеемся, что эта интеграция в Шенгенскую зону облегчит передвижение проживающих в Португалии румын, обмен между нашими странами и народами", - заявил Кошта.

Участниками Шенгенского соглашения на данный момент являются 22 из 28 стран Евросоюза. Великобритания, Ирландия и Кипр не входят в Шенген, а Румыния, Болгария и Хорватия находятся на пути к вступлению в сообщество.

Гражданам третьих государств, въезжающих в ЕС через Болгарию и Румынию, необходимы визы. Кроме того, граждане Болгарии и Румынии не могут пользоваться безвизовым режимом ЕС с США и Канадой, поскольку он распространяется только на государства, входящие в Шенгенскую зону.