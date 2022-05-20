В Роспотребнадзоре рассказали, когда может начаться новая волна COVID-19

Коронавирусная инфекция все больше приобретает черты сезонной инфекции, поэтому эпидемический процесс может активизироваться осенью, как передает Арменпресс, об этом заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"В связи с тем что COVID-19 все больше и больше приобретает черты сезонной инфекции, то эпидемический процесс SARS-CoV2 также может активизироваться осенью", — сказала Пшеничная.

Она пояснила, что осень — это время, когда происходит сезонный подъем заболеваемости многими респираторными инфекциями, в том числе, сезонными коронавирусами.