Россия прекратила поставки газа в Финляндию

Финская газотранспортная компания Gasgrid Finland сообщает о прекращении поставок газа из России.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении, распространенном оператором.

Отмечается, что газовая система страны в настоящее время находится в стабильном состоянии.

Ранее «Газпром» заявлял, что с 21 мая приостанавливает поставки российского газа, предусмотренного по контракту с финской государственной энергетической компанией. Решение было связано с тем, что Финляндия отказалась платить за поставленный в апреле газ в рублях.