Будет приостановлена подача газа в ряд районов Чаренцавана, Степанавана, Еревана

ЗАО "Газпром Армения" сообщает, что в целях проведения подготовительных, плановых работ к зиме, 23 мая с 10:00 до 18:00 часов будет приостановлена подача газа в районах 7, 8, 9 города Чаренцаван Котайкской области;

- с 10:00 до 18:00 часов будет приостановлена подача газа улиц Антараин, Исаакяна, Аветисяна, Г.Ж.Нжде, Миллионной, Зоравара Андраника, Хоренаци, Спарапета, Мясникяна, Саят-Новы, Св. Ншана, Агаяна, 409-ой дивизии, Калашяна, Тельмана, Абовяна, а также общественных объектов различного значения;

- с 10:00 до 16:00 часов — потребителей газа домов №1, 2, 3, 4, 5 по Нубарашенскому шоссе Нубарашенского административного района Еревана, а также прилегающих к общественным объектам различного значения.

Как передает Арменпресс, компания приносит извинения потребителям газа и просит их соблюдать правила безопасности.