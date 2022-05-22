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Президент Арцаха принял ансамбль народных инструментов Общественной радиокомпании Армении  

Президент Арцаха принял ансамбль народных инструментов Общественной радиокомпании Армении  

22 мая президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял заслуженный ансамбль народных инструментов имени Арама Мерангуляна Общественной радиокомпании Армении во главе с директором ОРК Армении Гарегином Хумаряном.

Как сообщили Арменпресс в аппарате Президента Республики Арцах, глава государства высоко оценил инициативу ансамбля выступить с концертом в Степанакерте -  подчеркнув его важность в контексте сложного процесса восстановления общественных настроений послевоенного периода.

По словам президента Арутюняна, в сложившейся ситуации визит армянских культурных групп в Арцах становится все более востребованным, поскольку укрепление духовно-культурной связи с Родиной стало одним из самых больших императивов времени и ключевых факторов дальнейших успехов.

Отмечается, что президент Арцаха выслушал также мнения участников встречи, ответил на волнующие их вопросы.

На встрече присутствовала министр образования, науки, культуры и спорта Арцаха Анаит Акопян.


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