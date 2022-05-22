Президент Арцаха принял ансамбль народных инструментов Общественной радиокомпании Армении  

22 мая президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял заслуженный ансамбль народных инструментов имени Арама Мерангуляна Общественной радиокомпании Армении во главе с директором ОРК Армении Гарегином Хумаряном.

Как сообщили Арменпресс в аппарате Президента Республики Арцах, глава государства высоко оценил инициативу ансамбля выступить с концертом в Степанакерте - подчеркнув его важность в контексте сложного процесса восстановления общественных настроений послевоенного периода.

По словам президента Арутюняна, в сложившейся ситуации визит армянских культурных групп в Арцах становится все более востребованным, поскольку укрепление духовно-культурной связи с Родиной стало одним из самых больших императивов времени и ключевых факторов дальнейших успехов.

Отмечается, что президент Арцаха выслушал также мнения участников встречи, ответил на волнующие их вопросы.

На встрече присутствовала министр образования, науки, культуры и спорта Арцаха Анаит Акопян.