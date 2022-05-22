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Цицернакабердское шоссе еще закрыто. Автодорога Степанцминда-Ларс открыта

Цицернакабердское шоссе еще закрыто. Автодорога Степанцминда-Ларс открыта

В Ереване в результате обрушения дороги, ведущей с улицы Ленинградян к Цицернакаберду, шоссе Цицернакаберд перекрыто с двух сторон.

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Армении.

Согласно источнику, на территории Армении другие автодороги проходимы.

"В результате повреждения моста, находящегося на участке Лусагюх-Ерасхаун Армавирской области, движение на участке осуществляется по одной полосе с двусторонним движением", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и   Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств.


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