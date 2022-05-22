В Армении температура воздуха повысится на 4-6 градусов, затем понизится на 6-9 градусов

На территории Армении днем 22 мая, 26-27 мая ожидается погода без осадков. После полудня 23 мая, ночью 24-25 мая и после полудня в большинстве регионов ожидается дождь с грозой. В отдельных местах возможен град.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ сайта Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, ссылаясь на данные Центра гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА.

«Во время грозы ожидается усиление ветра до 18-23 м / сек.

Температура воздуха днем 22-го мая постепенно повысится на 4-6 градусов, затем понизится на 6-9 градусов», - говорится в сообщении.

Согласно источнику, в Ереване днем 22-го мая, ночью 23-го мая, днем 25-го мая, с 26-27 мая ожидается погода без осадков. Днем 23-го мая, 24-го мая и в ночь на 25-го мая время от времени ожидается дождь с грозой, во время грозы ожидается усиление ветра до 15-18 м/с.