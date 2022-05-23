В Канаде ураган унес жизни восьми человек и оставил без света сотни тысяч канадцев

В результате урагана, обрушившегося в субботу днем на две самые густонаселенные провинции Канады - Онтарио и Квебек - погибли, по меньшей мере, восемь человек, более 500 тыс. жителей лишены электричества. Как передает Арменпресс, об этом сообщают местные СМИ со ссылками на власти.

Как отмечают коммунальные службы, порывы ветра, скорость которых превышала 130 км в час, валили деревья, столбы и опоры линий электропередач.

По сообщениям властей, причиной большинства смертельных травм стало падение деревьев. Энергетики в воскресенье приложили максимум усилий к восстановлению энергоснабжения.

Канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что федеральное правительство готово помочь нуждающимся и пострадавшим.

"Мы думаем обо всех пострадавших и благодарим бригады, которые работают над восстановлением электроснабжения", - написал Трюдо в твиттере в воскресенье.