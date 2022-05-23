Ваграм Думанян и Жанна Андреасян примут участие во Всемирном образовательном форуме в Лондоне

Министр образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Ваграм Думанян и заместитель министра Жанна Андреасян, согласно решению премьер-министра РА, с 21 по 26 мая командированы в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (Лондон) для участия во Всемирном образовательном форуме.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве ОНКС Армении, в этом году во Всемирном образовательном форуме принимают участие делегации из более чем 200 стран, в том числе министры из 112 стран.

В ходе командировки запланированы встречи с исполнительным директором организации обеспечения качества высшего образования (QAA) Аластером Делейни, профессором колледжа дополнительного педагогического образования Деймом Эллисон Пикокок, исполнительным директором Департамента Восточной Европы и Центральной Азии Джастином Миком Кензи Смитом, представителем Армянского офиса зарубежного сотрудничества и развития Ребеккой Эткинсон.

Ваграм Думанян и Жанна Андреасян посетят факультет образования и обществоведения Лондонского университета, среднюю школу в Дартфорде.

Планируются и другие встречи и визиты, а также подписание меморандума с Британским советом.

Министерство напоминает, что образовательный форум 2021 года не состоялся из-за пандемии COVID-19.