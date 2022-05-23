Газоснабжение по некоторым адресам улицы Тихого Дона временно будет прекращено

Для проведения подготовительных к зиме и плановых работ 24 мая с 10:00 до 17:00 временно будет прекращено газоснабжение потребителей многоквартирных домов по адресам ул. Тихого Дона 1, 1/1, 1/2 административного района Эребуни.

Как передает « Арменпресс », об этом сообщает ЗАО «Газпром Армения», призывая потребителей соблюдать правила безопасности.