Глава МВФ призвала страны снизить торговые барьеры для борьбы с ростом цен

Международное сообщество должно снизить торговые барьеры для борьбы с инфляцией. Такая рекомендация содержится в опубликованной в понедельник совместной статье директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой, ее первого заместителя Гиты Гопинат и директора департамента МВФ по вопросам стратегии, политики и анализа Джейлы Пазарбашиоглу, передает Арменпресс.

Они призвали к "восстановлению доверия к глобальной системе, основанной на правилах". "Мы можем начать прямо сейчас, снизив торговые барьеры, чтобы преодолеть дефицит и уменьшить цены на продукты и другие товары. Не только странам, но и компаниям необходимо диверсифицировать импорт, чтобы обеспечить безопасность цепочек поставок и сохранить огромные преимущества глобальной интеграции для бизнеса", - отметили авторы статьи.

Напряженность в вопросах торговли, технологических стандартов и безопасности, отмечают они, "растет уже много лет, подрывая рост и доверие к нынешней глобальной экономической системе". Согласно данным МВФ, "только неопределенность вокруг торговой политики привела к снижению мирового ВВП в 2019 году почти на 1%". При этом с начала российской военной спецоперации на Украине "около 30 стран ограничили торговлю продовольствием, энергоносителями и другими ключевыми товарами", говорится в статье.

В МВФ также призвали оказывать помощь бедным странам в деле облегчения их долгового бремени, модернизировать систему международных переводов денег путем создания глобальной платформы с низкой оплатой и бороться с кризисом, вызванным изменением климата.