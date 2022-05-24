ЧЕ-Ереван: во второй день соревнований выступят три боксера Армении

Во второй день чемпионата Европы по боксу среди мужчин, 24 мая, выступят три армянских боксера.

Как сообщает «Арменпресс», в Спортивно-концертном комплексе им. Карена Демирчяна первый квалификационный поединок проведет Джаник Саакян (54 кг), его соперник - Йельмир Бавиев, представляющий Украину. Его поединок начнется в 14:00 по ереванскому времени.

Далее Нарек Захарян (71 кг) на ринге В проведет свой первый поединок с словаком Текексом Микалом. Его бой также состоится в 14:00.

Вечером в борьбу вступит Амбарцум Акопян (80 кг), который померится силами с Косианом Дмитри из Молдовы. Вечерние бои начнутся с 18: 00, армянский боксер выступает четвертым.

22 мая, в первый день соревнований, первую победу сборной Армении принес Вахтанг Арутюнян (71 кг), одержав победу над польским соперником.