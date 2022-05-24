Оппозиционеры окружили здание МИД Армении
10:14, 24 Май 2022
Члены движения «Сопротивление» с раннего утра 24 мая окружили здание МИД Армении.
Как сообщает «Арменпресс», участники движения прошли маршем от Французской площади к зданию Министерства иностранных дел, где член АРФД Ишхан Сагателян призвал закрыть все входы в здание Министерства иностранных дел.
После призыва Ишхана Сагателяна протестующим, оттеснив полицейскую стенку, удалось пройти во двор здания. Ситуация у здания МИД на мгновение обострилась, но на данный момент она спокойна.
Демонстранты продолжают держать здание в блокаде.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
Распечатать | In English | Հայերեն | En Français | Türkçe | AMP Версия