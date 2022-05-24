Оппозиционеры окружили здание МИД Армении

Члены движения «Сопротивление» с раннего утра 24 мая окружили здание МИД Армении.

Как сообщает «Арменпресс», участники движения прошли маршем от Французской площади к зданию Министерства иностранных дел, где член АРФД Ишхан Сагателян призвал закрыть все входы в здание Министерства иностранных дел.

После призыва Ишхана Сагателяна протестующим, оттеснив полицейскую стенку, удалось пройти во двор здания. Ситуация у здания МИД на мгновение обострилась, но на данный момент она спокойна.

Демонстранты продолжают держать здание в блокаде.