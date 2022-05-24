СМИ: США выступают посредником на переговорах Египта, Израиля и Саудовской Аравии

США выступают "негласным посредником" на переговорах между Египтом, Израилем и Саудовской Аравией. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщил портал Axios со ссылкой на источники в администрации Соединенных Штатов и Израиля.

Отмечается, что успешное завершение переговоров может стать "первым шагом к нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем". Axios поясняет, что для достижения поставленной цели необходимо завершить передачу Каиром Эр-Рияду необитаемых островов Тиран и Санафир в проливе Тиран между Саудовской Аравией и Египтом. Пролив имеет стратегическое значение, поскольку является выходом в Красное море из иорданского порта Акаба и порта Эйлат в Израиле.

По информации портала, в администрации США "полагают, что достижение договоренности поможет укрепить уровень доверия между сторонами и способствовать выстраиванию теплых отношений между Израилем и Саудовской Аравией". Предполагается, что успех на переговорах также может понизить напряженность в отношениях между Вашингтоном и Эр-Риядом.

Axios уточняет, что консультации продолжаются и Белый дом намерен достичь соглашения до поездки президента США Джо Байдена на Ближний Восток, которая запланирована на конец июня.