Посол США посетила Сюникскую область

Губернатор Сюника Роберт Гукасян 24 мая принял Чрезвычайного и Полномочного посла США в Армении Линн Трейси.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе муниципалитета, в ходе встречи посол подчеркнула, что понимает, что сейчас для Сюника период, полный вызовов. Она добавила, что посольство продолжает оказывать поддержку через различные правительственные учреждения США.

Роберт Гукасян поблагодарил за финансируемые США программы в регионе, особенно работу, проводимую в сельских общинах через Агентство США по международному развитию (USAID), выразив желание, чтобы они продолжались.

Губернатор также отметил важность регулярного визита посла в Сюник, отметив, что это определенный показатель для местных жителей.

Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся социально-экономических, дорожно-строительных, сельскохозяйственных вопросов, вопросов диверсификации экономики, образования, молодежи, направлений развития Сюникского региона.

Посол особо отметила важность развития туризма в Сюнике, отметив, что в этом плане регион имеет большой потенциал.

Между сторонами достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве и взаимодействии.