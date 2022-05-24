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Лондон не планирует отправлять военные корабли в Черное море

Лондон не планирует отправлять военные корабли в Черное море

Великобритания не намерена отправлять военные корабли в Черное море для помощи в вывозе зерна с Украины. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник представитель правительства Соединенного Королевства.

"Мы продолжим интенсивно работать с международными партнерами, чтобы найти пути возобновления экспорта зерна с Украины. Однако сейчас нет планов задействовать британские военные корабли в Черном море", - приводит его слова агентство Reuters.

Ранее представитель британского премьер-министра Бориса Джонсона заявил, что тот не в курсе о существовании таких планов. О подобном предложении со ссылкой на дипломатический источник во вторник сообщила газета The Times.


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