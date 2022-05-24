Финляндия и НАТО заключили техническое соглашение о взаимной поддержке

Финляндия и НАТО подписали взаимное техническое соглашение, включающее положение о поддержке принимающей страны. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Минобороны республики.

"24 мая 2022 года в г. Монс (Бельгия) Финляндия и НАТО заключили [соответствующее] взаимное техническое соглашение", - отмечается в нем. Данный документ "укрепит обороноспособность Финляндии", пояснил министр обороны республики Антти Кайкконен. По его словам, такое соглашение позволит Финляндии "эффективно получать военную помощь" со стороны НАТО.

"Поддержка принимающей страны" означает в данном случае согласование общих решений в оборонной сфере между Финляндией и вооруженными силами других государств альянса в ситуациях, связанных с обеспечением безопасности. Речь идет, в частности, о проведении международных учений на территории республики и за ее пределами, а также об оборонном сотрудничестве в случае возникновения военного кризиса, поясняют в ведомстве.

18 мая послы Финляндии и Швеции при НАТО Клаус Корхонен и Аксель Вернхофф вручили генсеку Йенсу Столтенбергу заявки на вступление их государств в альянс.