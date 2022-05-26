Правительство предоставит субсидируемый кредит на ремонт квартир и индивидуальных жилых домов

Правительство предоставит субсидированный кредит на энергоэффективный ремонт квартир и индивидуальных домов. Как передает «Арменпресс», проект на заседании правительства представил председатель Комитета градостроительства Армен Гуларян.

По его словам, для получения кредита заемщик должен обратиться в финансовое учреждение, предъявив свидетельство о праве собственности на ремонтируемую квартиру или дом, после чего условия кредита заемщика будут проверены на соответствие условиям программы, и после этого кредит будет предоставлен.

«В соответствии с порядком и сроками, определенными соглашением, обеспечивается перечисление субсидируемых сумм бенефициарам на специальный счет финансовой организации», - представил Армен Гуларян.

Никол Пашинян добавил, что есть очень серьезная проблема с износом жилищного фонда Армении, особенно в сельской местности. И обязательным условием программы будет - использование 30% кредита на энергосбережение.

«Мы надеемся, что в результате реализации этой программы также будут созданы рабочие места в частном секторе, наши соотечественники, выезжающие на заработки за рубеж, смогут выполнять здесь сезонные работы и обеспечивать свои доходы», - добавил Никол Пашинян.

«Кредит будет предоставляться под максимальную ставку 14% на 7 лет. При государственной субсидии процентная ставка по кредиту составит 0% для приграничных сел, 2% для сельских общин, 3% для городских общин за пределами Еревана и 5% в Ереване», - сказал он, добавив, что 70% кредитов должны быть израсходованы безналично, что в свою очередь приведет к сокращению теневой торговли.