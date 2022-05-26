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Глава МИД Арцаха обсудил с коллегами из Южной Осетии, Донецка и Луганска вопросы, касающиеся региональных развитий

Глава МИД Арцаха обсудил с коллегами из Южной Осетии, Донецка и Луганска вопросы, касающиеся региональных развитий

В рамках рабочего визита в Южную Осетию министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян 24 мая в Цхинвали встретился с министром иностранных дел Южной Осетии Дмитрием Медоевым, министром иностранных дел Донецкой Народной Республики Натальей Никоноровой и с министром иностранных дел Луганской Народной Республики Владиславом Дейнего.

Как сообщили «Арменпресс» в МИД Арцаха, были обсуждены вопросы двусторонних отношений, сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами дружественных республик, региональные и глобальные геополитические процессы.


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