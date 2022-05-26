Секретарь Совбеза Армении и замглавы МИД Болгарии обсудили перспективы сотрудничества в различных сферах

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 26 мая встретился с заместителем министра иностранных дел Республики Болгария Иреной Димитровой.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СБ Армении, собеседники высоко оценили развитие армяно-болгарских двусторонних дружественных и братских отношений. Обсудив широкий круг вопросов, касающихся армяно-болгарских отношений, стороны подчеркнули перспективы продвижения двусторонних отношений и развития взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.

Ирена Димитрова приветствовала усилия и шаги Армении по формированию атмосферы региональной безопасности.

В ходе встречи собеседники также обсудили риски ложной информации как серьезного вызова сегодняшнего дня, в рамках которого коснулись дальнейшего двустороннего сотрудничества.