ЧЕ-Ереван: Оганес Бачков в полуфинале, у него как минимум бронзовая медаль







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Ранее в четвертьфинале проиграли Артур Арутюнян (51 кг) и Барегам Арутюнян (48 кг).



Вице-чемпион мира Давид Чалоян сыграет в четвертьфинале дневного турнира.



В вечернем турнире выступят 4 боксера из сборной Армении. Гурген Мадоян (67 кг) сразится с Лашей Гурули (Грузия), Рафаэль Арутюнян (86 кг) сразится с Виктором Шелстратом (Бельгия), Артур Базеян (57 кг) сразится с Бетуханом Ситфи (Турция), Нарек Манасян (92 кг) сразится с лицо Греция (Греция). ЕРЕВАН, 27 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Бронзовый призер Олимпийских игр Оганес Бачков вышел в полуфинал чемпионата Европы в Ереване.Как сообщает «Арменпресс» , в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна продолжаются четвертьфинальные поединки чемпионата Европы. Член сборной Армении, бронзовый призер Олимпийских игр Ованес Бачков (63,5 кг) во втором поединке встретился с чехом Новаком Петром, выиграв со счетом 5:0. Бачков дошел до полуфинала, завоевав первую медаль Армении на турнире в Ереване. У Бачкова как минимум бронзовая медаль.Ранее в четвертьфинале проиграли Артур Арутюнян (51 кг) и Барегам Арутюнян (48 кг).Вице-чемпион мира Давид Чалоян сыграет в четвертьфинале дневного турнира.В вечернем турнире выступят 4 боксера из сборной Армении. Гурген Мадоян (67 кг) сразится с Лашей Гурули (Грузия), Рафаэль Арутюнян (86 кг) сразится с Виктором Шелстратом (Бельгия), Артур Базеян (57 кг) сразится с Бетуханом Ситфи (Турция), Нарек Манасян (92 кг) сразится с лицо Греция (Греция).