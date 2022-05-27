Мгер Григорян назвал конструктивным первое заседание комиссий по демаркации и безопасности границ
15:50, 27 Май 2022
ЕРЕВАН, 27 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Вице-премьер Армении Мгер Григорян назвал конструктивным первое заседание комиссий по демаркации границы и безопасности границы между Арменией и Азербайджаном. Как сообщает «Арменпресс», Мгер Григорян, который также возглавляет армянскую комиссию, сообщил ТАСС, что на первой встрече обсуждались только организационные вопросы, касающиеся дальнейшей совместной работы.
«Мы встретились на границе 24 мая. Считаю встречу конструктивной. Договоренности о дате следующего заседания комиссий пока нет, но есть подтверждение, что встреча состоится в Москве", - сказал Григорян.
Вице-премьер РА также подтвердил, что на следующей неделе в Москве состоится заседание трехсторонней рабочей группы по разблокированию транспортных и экономических коммуникаций под сопредседательством вице-премьер-министров Армении, России и Азербайджана.
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