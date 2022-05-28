Испания планирует разместить свои зенитно-ракетные системы в Латвии. El País

Правительство Испании в рамках миссий НАТО может увеличить свой контингент на востоке Европы и планирует разместить в Латвии зенитные ракетные системы NASAMS.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание El País со ссылкой на правительственные источники.

По данным издания, размещение NASAMS предполагает также увеличение в Латвии около 100 испанских военных.

Испания с 2017 года участвует в программе НАТО по усилению своего присутствия в Восточной Европе.

В марте 2022 года правительство королевства увеличило число военных на базе Латвии до 500 человек.